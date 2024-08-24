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Ferdi Kadıoğlu'nun Transfer Görüşmeleri Devam Ederken Brighton, Manchester United'ı Geçti

Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer sürecinde Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:38
Ferdi Kadıoğlu'nun Transfer Görüşmeleri Devam Ederken Brighton, Manchester United'ı Geçti

Ferdi Kadıoğlu ve Brighton Hove Albion

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Brighton Hove Albion ile transfer görüşmelerine devam ediyor. Brighton, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Premier Lig'in ilk haftasında galip gelen iki ekip, bu hafta mücadele etti. Maçın 32. dakikasında Daniel Welbeck ile öne geçen Brighton, 60. dakikada Amad Diallo Traore'nin eşitlik golüyle karşılaştı. Ancak Brighton, maçın son anlarında Joao Pedro'nun 90+5'te attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Durumu

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile olan transfer süreçlerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek amacıyla İngiltere'de bulunuyor. Gelecekteki kariyeri hakkında merakla beklenen gelişmeler, futbolseverler tarafından takip ediliyor.

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