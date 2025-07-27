Ferhat Akbaş: 'Dünya Şampiyonası için iyi sinyaller veriyoruz'

Japonya'nın Voleyboldaki Başarısı ve Ferhat Akbaş'ın Değerlendirmesi

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Milletler Ligi"nde dördüncülükle tamamladıkları turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Kazansak da kaybetsek de hep oyunun içindeydik" dedi.

Lodz şehrinde gerçekleşen final etabındaki üçüncülük maçında Japonya, Polonya'ya 3-1 mağlup oldu. Akbaş, maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Hedef: Dünya Şampiyonası

Takımın performansından memnun olduğuna dikkat çeken Ferhat Akbaş, "Hedefimiz buraya gelmekti ve dördüncü bitirdik. Madalyaya bu kadar yaklaşmışken kazanmak isterdik" diyerek, aldıkları sonuçları değerlendirdi.

Ayrıca, 14 maç oynadıklarını belirten Akbaş, "Çok mücadeleci maçlardı. VNL sürecinden oldukça memnunuz. Dünya Şampiyonası için iyi sinyaller veriyoruz ama geliştirmemiz gereken çok şey var" ifadelerini kullandı.

Takımda Yenilikler ve Gelecek Hedefler

Deneyimli çalıştırıcı, sezona farklı oyuncularla başladıklarını ve "Özellikle 3-4 oyuncumuz ilk kez ilk altıda oynuyor" diyerek, takımın gençleştiğine vurgu yaptı.

Turnuvada 10 galibiyet ile dördüncü sıraya yükselmenin gurur verici olduğunu belirten Akbaş, "Bu çizgiyi Dünya Şampiyonası'nda da devam ettirmemiz lazım. Fiziksel kalite olarak çok kolay değil ama oyun kalitemiz ve hızımız çok yukarda" şeklinde konuştu.

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncülük maçında Polonya ile Japonya takımları, Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da karşılaştı. Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.