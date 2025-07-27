DOLAR
40,52 0,04%
EURO
47,62 0,01%
ALTIN
4.337,63 0,17%
BITCOIN
4.842.063,38 -0,54%

Ferhat Akbaş: 'Dünya Şampiyonası için iyi sinyaller veriyoruz'

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Ferhat Akbaş, Polonya'ya mağlup oldukları maç sonrası önemli değerlendirmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 20:21
Ferhat Akbaş: 'Dünya Şampiyonası için iyi sinyaller veriyoruz'

Japonya'nın Voleyboldaki Başarısı ve Ferhat Akbaş'ın Değerlendirmesi

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Milletler Ligi"nde dördüncülükle tamamladıkları turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Kazansak da kaybetsek de hep oyunun içindeydik" dedi.

Lodz şehrinde gerçekleşen final etabındaki üçüncülük maçında Japonya, Polonya'ya 3-1 mağlup oldu. Akbaş, maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Hedef: Dünya Şampiyonası

Takımın performansından memnun olduğuna dikkat çeken Ferhat Akbaş, "Hedefimiz buraya gelmekti ve dördüncü bitirdik. Madalyaya bu kadar yaklaşmışken kazanmak isterdik" diyerek, aldıkları sonuçları değerlendirdi.

Ayrıca, 14 maç oynadıklarını belirten Akbaş, "Çok mücadeleci maçlardı. VNL sürecinden oldukça memnunuz. Dünya Şampiyonası için iyi sinyaller veriyoruz ama geliştirmemiz gereken çok şey var" ifadelerini kullandı.

Takımda Yenilikler ve Gelecek Hedefler

Deneyimli çalıştırıcı, sezona farklı oyuncularla başladıklarını ve "Özellikle 3-4 oyuncumuz ilk kez ilk altıda oynuyor" diyerek, takımın gençleştiğine vurgu yaptı.

Turnuvada 10 galibiyet ile dördüncü sıraya yükselmenin gurur verici olduğunu belirten Akbaş, "Bu çizgiyi Dünya Şampiyonası'nda da devam ettirmemiz lazım. Fiziksel kalite olarak çok kolay değil ama oyun kalitemiz ve hızımız çok yukarda" şeklinde konuştu.

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncülük maçında Polonya ile Japonya takımları, Polonya’nın Lodz...

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncülük maçında Polonya ile Japonya takımları, Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da karşılaştı. Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası Sona Erdi
2
Kocaelispor, Kaleci Serhat Öztaşdelen ile 2+1 Yıl Süreyle Anlaşma Sağladı
3
Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
4
Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Enes Ünal, Premier Lig kulübüne transfer oldu
6
Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı Geçerek Dünya Şampiyonu Oldu
7
Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Başladı

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim