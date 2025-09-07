DOLAR
Ferhat Akbaş: Dünya Şampiyonası'nın Altın Favorisi Türkiye

Japonya başantrenörü Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası finalinde favorisinin Türkiye olduğunu söyleyerek, ülkeye ilk altın madalyayı umut etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:49
Japonya Başantrenöründen Türkiye'ye Destek

MUHAMMED BOZTEPE - Japonya Kadın Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Ferhat Akbaş, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasının bronz madalya mücadelesinde Brezilya'ya 3-2 yenildikleri maç sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Takımı yeni oluşturduklarını ve genç isimlerin kadroda yer aldığını belirten Akbaş, olimpiyat hedeflerini vurguladı ve yaz boyunca alınan sonuçlardan dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Maçla ilgili olarak Akbaş, "Brezilya mücadelesinde iki kez bronz madalya için maç topu kullandık. Tüm maçlarımız mücadeleci geçti. Bugün çok üzgünüz. Elimize kadar geldi ama spor bu küçük farklarla dünya dördüncüsü olduk. Umarım bu gelecek için çok daha iyi noktalar bize sunar. Dünyanın dördüncü takımı olmak zor. En üstteki takımlarla aramızdaki fark küçük ama o küçük farkı bitirmek için çok çalışmamız lazım. Esas zor kısım orası. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Oyuncu Yoshino'nun performansını da değerlendiren Akbaş, "Tüm oyuncularımız çok iyi oynadı. Yoshino sonradan açıldı. Çok istikbali olan genç bir oyuncu. Umarım çok daha iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı. Yoshino maçta 34 sayı kaydetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya arasındaki altın madalya mücadelesine dair ise Akbaş, "Benim favorim hem oyun hem de gönül olarak Türkiye'den yana. Umarım ülkemize ilk kez bir dünya şampiyonası altın madalyası gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olma konusuna da değinen Akbaş, "Gerçekten çok uğraşıyorum iyi sonuçlar almak için. Takımca çok emek veriyoruz. Sadece bu takımım değil önceki çalıştığım takımlarda da emek vererek bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Umarım daha iyi sonuçlar alırım." dedi.

