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Fernando Muslera'dan sözleşme konusuna flaş yanıt

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı forma ile 500. maçına çıkarken Hatayspor galibiyeti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:51
Fernando Muslera'dan sözleşme konusuna flaş yanıt

Trendyol Süper Lig 31. haftasında şampiyonluk heyecanı devam ederken Galatasaray ev sahipliği yaptığı Hatayspor mücadelesinde 1-0'lık skor ile kazanan taraf oldu. Muslera, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

13 yıldır Galatasaray'da yer alan Muslera, takım ile beraber birçok kupa, şampiyonluklar kazanırken bunların mutlu edici olay olduğunu belirtti. Birçok hocayla, oyuncuyla beraber oynayan file bekçisi bu serüvenin uzun bir macera olduğunu dile getirdi. Arjantinli kaleci, sezonu iki kupa ile tamamlamak istediğinin altını çizerken sezon başına bakıldığında bütün kupaları almak ve kazanmayı amaçladıklarını duyurdu.
Muslera
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Fernando Muslera, yeni sözleşmeyle ilgili bir soruya da, “Bence başkan konuştuysa zaten anlaşma tamamlanmıştır. Sonuçta patron o” cevabını vererek herkesi şaşırttı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile konuşma fırsatı bulduğunu belirten başarılı kaleci, sarı kırmızı formasıyla beraber en unutamadığı mücadelelere karşılık olarak hangisinin sonunda şampiyon olduysak onlar. Yani 15 maç ifadelerini kullandı.

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