Fethi Heper, Eskişehirspor için son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:57
Fethi Heper, Eskişehirspor için son yolculuğuna uğurlandı

Fethi Heper’in Cenazesi Ve Anma Töreni

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fethi Heper (81) için düzenlenen cenaze töreni, duygusal anlara sahne oldu. Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu olan Heper'in naaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden yakınları tarafından alındı.

Cenaze, anma töreni için Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne getirildi. Törende Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Heper’in eşi Melek Heper, çocukları ve takım arkadaşları hazır bulundu.

Konuşmalar ve Son Hazırlıklar

Törende Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, Heper'in kızı Dalya Heper Ertürk ve takım arkadaşı Taşkın Yılmaz birer konuşma yaptı. Duygusal anların yaşandığı bu konuşmalar, Heper’in spor kariyerini ve kişiliğini bir kez daha hatırlattı.

Heper’in cenazesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptığı Anadolu Üniversitesi’ne götürüldü. Burada, çalışma arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen anma töreninin ardından cenaze, Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi’ne taşındı. Kılınan cenaze namazının ardından Heper’in naaşı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Mezarlığı’na defnedildi.

Eskişehirspor’dan Anlamlı Veda

Eskişehirspor Kulübü, Fethi Heper'in anısını yaşatmak amacıyla 9 numaralı formasının emekliye ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Fethi Heper'in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor’un 9 numarası sahada değil, anılarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.

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