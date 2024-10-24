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Fethiye'de 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Fethiye'de düzenlenen festivalde yamaç paraşütü gösterileri yapılıyor. Etkinlikler 27 Ekim'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:46
Fethiye'de 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Fethiye'deki Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, ikinci gün etkinlikleriyle devam etti. Fethiye Belediyesi'nin öncülüğünde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleşen festivalde, sporcular akrobasi, tandem (ikili) ve üçlü yamaç paraşütü atlayışları sergiledi.

Başkan Karaca'dan Tandem Uçuş

Festival kapsamında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yamaç paraşütü pilotu Abdullah Yıldız ile beraber Babadağ 1700 pistinden tandem atlayış yaptı. İkili, yaklaşık 45 dakikalık bir uçuşun ardından Belcekız Sahili'nde Türk bayrağı açarak iniş gerçekleştirdi.

Şehitler İçin Uçuş

Karaca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için uçuş yaptıklarını belirterek, "Fethiye'yi tanıtmak amacıyla 24 yıldır bu festivali sürdürüyoruz. Fethiye gerçekten çok özel bir yer. Dünyanın en güzel uçuş pistlerinden biri olan Babadağ'dan uçmak, insanlara apayrı bir heyecan veriyor. Yukarıdan Ölüdeniz'in güzelliklerini görmek herkesin nasip olmaz" dedi.

Yamaç Paraşütünün Güvenliği

Festivalde serbest paraşütten atlayış yapan Oğulcan Geldikaya, 10 yıldır yamaç paraşütü pilotu olduğunu ifade etti ve yamaç paraşütünün kurallara uygun olarak yapıldığı sürece tehlikeli bir spor olmadığının altını çizdi.

Festival, 27 Ekim'de sona erecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali ikinci gün etkinlikleriyle sürdü. Festival kapsamında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca (fotoğrafta) da yamaç paraşütü pilotu Abdullah Yıldız ile Babadağ 1700 pistinden tandem atlayış yaptı. Karaca, gazetecilere açıklama yaptı.

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