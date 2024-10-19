Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Heyecanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Babadağ Ultra Maratonu, spor tutkunlarını bir araya getirdi.

Organizasyon ve Katılımcılar

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Babadağ Teleferik'in desteğiyle düzenlenen bu etkinlikte, 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarışıyor.

Etkinliğin Detayları

Organizasyon sorumlusunun ifadelerine göre, Serkan Özdemir, geçen yılki ilk organizasyonun büyük ilgi gördüğünü belirtti. Bu yıl düzenlenen maratonda, çeşitli parkurlarda farklı mesafelerle sporcular mücadele ediyor.

"Yarışlarımız 5 kilometre Ölüdeniz, 14 kilometre Kayaköy, 15 kilometre Ölüdeniz'den Babadağ'a tırmanış, 24 kilometrelik downhill ve 60 kilometrelik Babadağ Ultra Maratonu olarak beş etaptan oluşmakta. Yarışımız Ölüdeniz'den başlıyor, Kayaköy içinden geçerek, Babadağ'ın 1900 metre zirvesine ve Kirme-Karaağaç tarafına uzanan zorlu fakat keyifli bir parkur içeriyor." diye konuştu.

Zorlu Parkurlar

Yarış direktörü Mustafa Kızıltaş, bu maratonun Türkiye'nin en zor parkurlarını barındırdığını vurguladı. Etkinlik, doğa ve spor tutkunları için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu 5 etapta mücadele ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu 5 etapta mücadele ediyor.