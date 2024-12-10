Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

Ziraat Bankası'ndan Büyük Destek!

Hayat pahalılığı ve artan harcamalar vatandaşların bütçelerini zorlamaya devam ederken, bankalardan yapılan karşılıksız destek ödemeleri büyük önem taşıyor. Ziraat Bankası, bu kapsamda yeni bir kampanya ile 10.000 TL'lik geri ödeme fırsatını duyurdu. 7 Ocak'ta hesaplara geçecek olan bu ödemeler, bankaların sunduğu avantajlı tekliflerin başında geliyor.

Kampanya Detayları

Özellikle mobilya ve dekorasyon sektöründe öne çıkan Lova Yatak ile gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde, 25 Kasım - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, belirli harcamalarda toplam 10.000 TL’ye kadar geri iade fırsatı sağlanacak.

Bu kampanyadan faydalanmak için harcama öncesinde kampanyaya dahil olunması gerekiyor. Bankkart uygulaması, internet bankacılığı veya SMS ile kampanyaya katılabilirsiniz. Bankkart.com.tr veya Bankkart Mobil uygulaması üzerinden online kayıt olabileceğiniz gibi, LOVAYATAK yazarak 4757'ye SMS göndererek de harcamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Taksit İmkanları ve Ek Kazançlar

Kampanya kapsamında, 50.000 TL ve üzeri alışverişlerde 5.000 TL, 100.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 10.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor. Ayrıca, peşin fiyatına 9 taksit imkanı sağlanması da alışverişleri cazipleştiriyor. Kampanyanın 25 Kasım 2024’te başladığı ve Aralık sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Banka, kampanya kapsamındaki ödemelerin 7 Ocak 2025 tarihinde hesaplara aktarılacağını duyurdu. Bu fırsatı kaçırmayın!