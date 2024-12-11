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2024 Türkiye Baja Şampiyonası İstanbul'da Finale Hazırlanıyor

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın son ayağı, 14-15 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:44
2024 Türkiye Baja Şampiyonası İstanbul'da Finale Hazırlanıyor

2024 Türkiye Baja Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ve son ayağı, 14-15 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Offroad Kulübü organizasyonu üstlenecek.

Katılımcılar ve Etaplar

Bu heyecan dolu organizasyona toplamda 34 araç ve 68 sporcu katılacak. İlk gün, saat 08.30'da İstanbul Park'tan start alacak olan ekipler, 64,4 kilometre uzunluğundaki Esenceli etabını iki kez geçecek.

Şampiyonanın final gününde ise ekipler, 54 kilometrelik Göçbeyli etabında zorlu bir mücadele verecek. Organizasyon, saat 17.45'te yapılacak ödül töreniyle taçlanacak.

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