DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,69 0,09%
ALTIN
3.021,42 -0,2%
BITCOIN
3.417.888,15 -1,71%

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In Mücadelesine Çıkıyor

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde play-in turunda mücadele edecek. Son maçında La Laguna Tenerife'yi 85-82 yenerek liderliği kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:40
Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In Mücadelesine Çıkıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Karşıyaka, İspanya'da La Laguna Tenerife'ye 85-82 yenilerek liderlik fırsatını kaybetti. Bu sonucun ardından Karşıyaka, C Grubu'nda son 16 turuna kalmak için play-in turunda mücadele edecek.

Grup aşamasında iki yenilgisini de La Laguna Tenerife karşısında alan Karşıyaka, 5. maç sonunda 8 puanda kaldı. Lider durumda olan La Laguna Tenerife ise direkt olarak son 16 turuna katılmayı garantiledi.

Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi, grubun sıralamasına göre belirlenecek. Eğer Karşıyaka, grubu 3. sırada tamamlarsa Galatasaray ile karşılaşacak. Eğer 2. sırayı elde ederse, RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras (Yunanistan) ile eşleşecek.

Play-in turunda ikincilik elde eden takım, saha avantajı kazanacak. İki galibiyet alan ekip ise adını son 16 turuna yazdırma şansını elde edecek. Karşıyaka, gruptaki son maçını 18 Aralık Çarşamba günü Fransa'da Saint Quentin ile oynayacak.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Avrupa'da 250. Maçına Çıkıyor
2
Başakşehir, Avrupa Kupalarında 61. Maçına Çıkıyor
3
Geleceğin Sporcuları Trabzon'daki Futbol Temalı Okulda Yetişiyor
4
Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 Sayısı Thunder'ı NBA Kupası Yarı Finaline Taşıdı
5
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Maç Programı Açıklandı
6
Cimnastikte Kayıt Dışı ve Merdiven Altı Salonlara Karşı Mücadele
7
Galatasaray, İsveç Takımlarıyla Zorlu Mücadelelere Hazırlanıyor

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda