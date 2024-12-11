Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In Mücadelesine Çıkıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Karşıyaka, İspanya'da La Laguna Tenerife'ye 85-82 yenilerek liderlik fırsatını kaybetti. Bu sonucun ardından Karşıyaka, C Grubu'nda son 16 turuna kalmak için play-in turunda mücadele edecek.

Grup aşamasında iki yenilgisini de La Laguna Tenerife karşısında alan Karşıyaka, 5. maç sonunda 8 puanda kaldı. Lider durumda olan La Laguna Tenerife ise direkt olarak son 16 turuna katılmayı garantiledi.

Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi, grubun sıralamasına göre belirlenecek. Eğer Karşıyaka, grubu 3. sırada tamamlarsa Galatasaray ile karşılaşacak. Eğer 2. sırayı elde ederse, RASTA Vechta (Almanya) veya Promitheas Patras (Yunanistan) ile eşleşecek.

Play-in turunda ikincilik elde eden takım, saha avantajı kazanacak. İki galibiyet alan ekip ise adını son 16 turuna yazdırma şansını elde edecek. Karşıyaka, gruptaki son maçını 18 Aralık Çarşamba günü Fransa'da Saint Quentin ile oynayacak.