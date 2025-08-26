Feyzullah Aktürk, 291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Feyzullah Aktürk, 291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 291. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.

Tören ve Açılış

Güreşler öncesinde Gazi Süleyman Paşa'nın mezarında dua edildi. Ardından Çardak Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi; çelengi sunanlar arasında Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve güreş ağası Turgay Kılıç yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, davul zurna eşliğinde güreş sahasına geçti.

Katılım ve Sonuçlar

Çardak Güreş Sahası'ndaki müsabakalara 400 güreşçi ve 35 başpehlivan katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye girenler şöyle oldu:

1. Feyzullah Aktürk

2. Seçkin Durmaz

3. Serhat Gökmen

Protokol ve İzleyiciler

Güreşleri, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, CHP Lapseki İlçe Başkanı Şükrü Aldemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, çevre ilçelerden belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Geleneksel lezzetleri, coşkulu izleyici katılımı ve güçlü rakiplerin mücadelesiyle geçen organizasyon, Çardak beldesinde büyük ilgi gördü.

