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Feyzullah Aktürk, 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Oldu

Afyonkarahisar'daki 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:36
Feyzullah Aktürk, 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Oldu

42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nde Büyük Başarı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık unvanı Feyzullah Aktürk'ün oldu. Finalde, Kırkpınar başpehlivanlarından Yusuf Can Zeybek'i yenen Aktürk, zaferiyle dikkatleri üzerine çekti.

Güreş Festivali Büyüleyici Atmosferde Geçti

Karaadilli Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlere toplamda 300 sporcunun katıldığı belirtildi. Bunlar arasında 20 başpehlivan da yer aldı. Finalde Aktürk ve Zeybek karşı karşıya geldiğinde, tüm gözler bu heyecan dolu mücadeledeydi.

Aktürk, şampiyonluğunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güreşleri birinci olarak tamamlamanın kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Organizasyonun Önemi Vurgulandı

Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin, beldelerindeki etkinliğin kültürel ve sosyal açıdan önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Ayrıca, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da organizasyona katıldı.

Gelecek Yıl İçin Hazırlıklar Başladı

Etkinliğin sonunda, gelecek yıl düzenlenecek 43. Karaadilli Yağlı Güreşleri için ağalık ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi, Antalyalı iş insanı Hasan Ergül, 503 bin lira teklif vererek kazandı.

Ödül töreninde ise, güreşçilere madalyaları ve kupaları takdim edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen 42. Karaadilli Er Meydanı'ndaki güreşlere, 20'si...

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen 42. Karaadilli Er Meydanı'ndaki güreşlere, 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 güreşçi katıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen 42. Karaadilli Er Meydanı'ndaki güreşlere, 20'si...

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen 42. Karaadilli Er Meydanı'ndaki güreşlere, 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 güreşçi katıldı.

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