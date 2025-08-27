DOLAR
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar: Türkiye 89-47 Slovakya ile Yarı Finalde

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi çeyrek finalinde Slovakya'yı 89-47 yenerek yarı finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 20:15
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi çeyrek finalinde Türkiye, Slovakya'yı 89-47 yenerek yarı finale yükseldi.

Maç Özeti

Turnuvaya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ev sahipliğinde, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen müsabakada ay-yıldızlı takım baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Milli takım ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı, devreye 42-20 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 72-26 önde kapatan Türkiye, karşılaşmadan 89-47 galip ayrıldı.

Skor ve İstatistikler

Galibiyette en etkili isim Naz Secerlioğlu oldu; 23 sayı, 8 ribaunt ile maçın kilit oyuncusuydu. Diğer skor katkıları şöyle gerçekleşti: Nehir odabaşı 13 sayı, Liva Aksoy 12 sayı, Ayşe Melek Demirer 9 sayı, 14 ribaunt, Nisa Söylemez 9 sayı, Azra Tura 8 sayı, 4 ribaunt, Esma Tantıverdi 7 sayı, 6 ribaunt, Kadriye Erva Özek 5 sayı, 4 asist, Aylin Muzaffer 2 sayı ve Ayşegül Uzel 1 sayı.

Yarı Final

Bu sonuçla Türkiye, adını yarı finale yazdırdı ve yarı finalde Litvanya-Portekiz maçının galibi ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise İsviçre ile Bulgaristan mücadele edecek.

