FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor 82-70 Dinamo BDS Sassari

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Dinamo BDS Sassari'yi 82-70 yenerek 4. galibiyetini alıp grup liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 20:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 20:57
Maç Özeti

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur N Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İtalyan ekibi Dinamo BDS Sassari'yi 82-70 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibi 4. galibiyetini elde ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Detaylar

Salon: Aliağa Belediyesi Enka Arena

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Kirile Tvaurı (Gürcistan)

Periyot Skorları

1. Periyot: 20-25

Devre: 47-43

3. Periyot: 66-57

Takım Kadroları ve Skor Dağılımı

Aliağa Petkimspor: Whittaker 15, Franke 8, Blumbergs 11, Brown 9, Efianayi 11, Sajus 10, Troy Selim Sav 4, Floyd 2, Mustafa Kurtuldum 2, Yunus Sonsırma

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Peristeri Betsson: Thomas 12, McGlynn 10, Buie 7, Vincini 4, Johnson 2, Zanelli 7, Mezzanotte 2, Pullen 17, Ceron 4, Visconti 5

Başantrenör: Veljko Mrsic

