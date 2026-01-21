Domenico Tedesco: Fenerbahçe, Aston Villa Öncesi 'Hiçbir Takım Stadımızda Oynamak İstemez'

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:49
UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında takımın durumunu değerlendirdi.

Maç hedefi ve takımın durumu

Tedesco, "Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı. "Hedefimiz yarınki maçı kazanmak" olduğunu vurgulayan teknik adam, "Kazanırsak olabilir ancak kazanamazsak zor olur" diye ekledi.

Form ve motivasyon

İtalyan çalıştırıcı, takımın iyi bir form yakaladığını ve ekip içinde uyumun yüksek olduğunu belirtti: "Takımız içerisinde iyi bir uyum var. Yarın kendi stilimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor." Aston Villa'nın Premier Lig performansına dikkat çeken Tedesco, rakibin puan durumunu hatırlatarak bu tür maçları oynamanın kendileri için motive edici olduğunu söyledi.

Rakip analizi

Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa hakkında konuşan Tedesco, takımın çok yönlü bir oyun sergilediğini belirtti: "Futbolun gerektirdiği her şeyi yapabiliyorlar. Her şeye sahip tam bir takım. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız." Villa'nın ceza sahasından bulduğu 12 gole ve gol çeşitliliğine dikkat çekerek, kendi takımlarının da cesur bir oyun sergileyeceğini ifade etti. "Kendi oyunumuzu, kendi felsefemizi sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

UEFA listesi ve kadro planlaması

UEFA listesine yapılacak eklemeler hakkında Tedesco, "Çok kolay bir durum değil. Kadroda istediğimiz gibi değişiklik yapamıyoruz. Belli kuralları var. Kendi aramızda konuşacağız. Tabii ki listemizi güncelleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Asensio olayı ve taraftar mesajı

Corendon Alanyaspor maçında sosyal medyada konuşulan Marco Asensio ile ilgili şişe detayı hakkında Tedesco, "3. gol benim sayemde gelmedi. Asensio, Talisca ve Fred’in kaliteleri sayesinde geldi. Marco da kırmızı bölgede dönüp hemen pası verdi. Şişelerle bir alakası yok." dedi. Taraftarlara duyduğu memnuniyeti belirten teknik direktör, Süper Kupa’da Adana’daki yoğun desteğe atıfta bulunarak, "Şu anda hiçbir takım stadımızda bize karşı oynamak istemez" ifadesini kullandı.

Talisca'ya güven

Anderson Talisca hakkında da konuşan Tedesco, Brezilyalı futbolcunun profesyonelliğini övdü: "Bizim için çok önemli futbolcu. O çok iyi bir insan. Çok iyi profesyonel." Noel dönemindeki kısa izin sonrası çalışkanlığından söz ederek, "Oyuncuma yüzde 100 güveniyorum. Aynı zamanda çok üst düzey golcü. Fenerbahçe’de olduğu için mutluyuz" diye konuştu.

