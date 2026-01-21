Unai Emery: Fenerbahçe iyi takım ve kaliteli oyuncuları var

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Fenerbahçe'nin tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahip olduğunu, zorlu bir atmosfer beklediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:53
Unai Emery: Fenerbahçe iyi takım ve kaliteli oyuncuları var

Unai Emery: Fenerbahçe iyi takım ve kaliteli oyuncuları var

Maç öncesi değerlendirme

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Aston Villanın yarın saat 20.45’te Fenerbahçeye konuk olacağını hatırlatan Emery, rakibini övdü.

Emery, kadro eksiklerini belirterek "Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon McGinn, Allyson, Ross Barkley gelemedi. Tabii zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" dedi.

Avrupa tecrübesi ve hedefler

Emery, daha önce Spartak Moskova ile oynadıkları karşılaşmaya atıfta bulunarak, "Çok zor bir maçtı. 1-1 berabere kalmıştık, evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmıştık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde tanınan bir takım. Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gidebilecek bir takım. Şu an 11 puanları var. Bizim biraz daha avantajımız var. Biz kazanırsak ilk 8’e girebiliriz ama onlar da kazandığı takdirde bunu kovalayacak" ifadelerini kullandı.

Asensio ve Duran için plan

Geçmişte Aston Villa forması giymiş oyunculara değinen Emery, "İkisi de çok iyi oyuncu. Asensio oldukça tecrübeli ve kariyeri iyi bir oyuncu. Bizdeyken büyük bir performans gösterdi. Fenerbahçe böyle oyuncuları alabiliyor dolayısıyla iyi bir takım. Duran da biz Arabistan’a sattıktan sonra buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Yarın rakibe saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe karşılaşmasının zor bir maç olacağına dikkat...

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe karşılaşmasının zor bir maç olacağına dikkat çekerek, "Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray 1-1 Atletico Madrid: Şampiyonlar Ligi'nde Puan 10
2
Karabağ 90+4'te Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi — Şampiyonlar Ligi
3
CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank 2-3 Knack Roeselare
4
Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Yendi
5
Galatasaray 1-1 Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu
6
Galatasaray - Atletico Madrid 1-1: 7. Randevu, 3. Beraberlik
7
Talisca: Taraftar Desteğiyle Aston Villa'dan 3 Puan İstiyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları