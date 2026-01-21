Unai Emery: Fenerbahçe iyi takım ve kaliteli oyuncuları var

Maç öncesi değerlendirme

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Aston Villanın yarın saat 20.45’te Fenerbahçeye konuk olacağını hatırlatan Emery, rakibini övdü.

Emery, kadro eksiklerini belirterek "Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon McGinn, Allyson, Ross Barkley gelemedi. Tabii zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" dedi.

Avrupa tecrübesi ve hedefler

Emery, daha önce Spartak Moskova ile oynadıkları karşılaşmaya atıfta bulunarak, "Çok zor bir maçtı. 1-1 berabere kalmıştık, evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmıştık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde tanınan bir takım. Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gidebilecek bir takım. Şu an 11 puanları var. Bizim biraz daha avantajımız var. Biz kazanırsak ilk 8’e girebiliriz ama onlar da kazandığı takdirde bunu kovalayacak" ifadelerini kullandı.

Asensio ve Duran için plan

Geçmişte Aston Villa forması giymiş oyunculara değinen Emery, "İkisi de çok iyi oyuncu. Asensio oldukça tecrübeli ve kariyeri iyi bir oyuncu. Bizdeyken büyük bir performans gösterdi. Fenerbahçe böyle oyuncuları alabiliyor dolayısıyla iyi bir takım. Duran da biz Arabistan’a sattıktan sonra buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Yarın rakibe saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

