DOLAR
34,27 -0,01%
EURO
37,19 -0,4%
ALTIN
3.070,1 -0,44%
BITCOIN
2.495.092,21 -0,66%

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Galatasaray Çağdaş Faktoring Mağlup

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda BAXI Ferrol'a 69-73 yenildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:48
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Galatasaray Çağdaş Faktoring Mağlup

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Gergin Mücadele

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 4. haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol ekip BAXI Ferrol ile karşılaştı. Ülkemizin temsilcisi olan Galatasaray, sahasında oynadığı bu mücadelede, rakibine 73-69'luk skorla yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

Maçın Detayları

Bu sonuçla birlikte, BAXI Ferrol 3. galibiyetini elde etti ve gruptaki konumunu sağlamlaştırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, sonrasında toparlanarak çeyrek finale ilerlemek adına mücadele edecektir.

Avrupa arenasında başarı hedefleyen Galatasaray, bir sonraki maçında daha dikkatli ve etkili bir performans sergilemeyi umuyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Uzatmada Kaybetti
2
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda TOFAŞ Zaferi
3
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Sopron'u Deplasmanda Yendi
4
Karşıyaka, Kolossos H Hotels'i Yenerek Tarih Yazdı
5
Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 Geçerek 5. Haftayı Kazandı
6
Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Mersin'de Başlıyor

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor