FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Galatasaray Çağdaş Faktoring Mağlup

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Gergin Mücadele

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 4. haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol ekip BAXI Ferrol ile karşılaştı. Ülkemizin temsilcisi olan Galatasaray, sahasında oynadığı bu mücadelede, rakibine 73-69'luk skorla yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

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Bu sonuçla birlikte, BAXI Ferrol 3. galibiyetini elde etti ve gruptaki konumunu sağlamlaştırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, sonrasında toparlanarak çeyrek finale ilerlemek adına mücadele edecektir.

Avrupa arenasında başarı hedefleyen Galatasaray, bir sonraki maçında daha dikkatli ve etkili bir performans sergilemeyi umuyor.