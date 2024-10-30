FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın Zaferi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Üst Üste Galip

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4. haftasında İtalya'nın GEAS Basket takımını 82-71'lik skorla mağlup etti.

Liderlik Koltuğunda

Siyah-beyazlı ekip, gruptaki 4. maçında gösterdiği performansla liderliğini devam ettirdi. Bu galibiyetle birlikte, Beşiktaş, grup aşamasında 4'te 4 yaparak en üst sıradaki yerini korudu.

GEAS Basket'in Mücadelesi

GEAS Basket, karşılaşmada ikinci kez mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı ve grubun devamında daha fazla mücadele etmek zorunda kalacak.