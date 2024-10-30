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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın Zaferi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda 4. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:26
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın Zaferi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Üst Üste Galip

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4. haftasında İtalya'nın GEAS Basket takımını 82-71'lik skorla mağlup etti.

Liderlik Koltuğunda

Siyah-beyazlı ekip, gruptaki 4. maçında gösterdiği performansla liderliğini devam ettirdi. Bu galibiyetle birlikte, Beşiktaş, grup aşamasında 4'te 4 yaparak en üst sıradaki yerini korudu.

GEAS Basket'in Mücadelesi

GEAS Basket, karşılaşmada ikinci kez mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı ve grubun devamında daha fazla mücadele etmek zorunda kalacak.

Beşiktaş, başarılarına devam ederken, Avrupa sahnesindeki hedeflerini de büyütmeye hazırlanıyor.

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