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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Beretta Famila Schio, ÇBK Mersin'i Yendi

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Beretta Famila Schio'ya 83-71 mağlup oldu, ilk yenilgisini aldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:58
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Beretta Famila Schio, ÇBK Mersin'i Yendi

Beretta Famila Schio, ÇBK Mersin'i Mağlup Etti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçında ÇBK Mersin, deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına 83-71'lik skorla yenildi. Mücadele, Palazzetto Livio Romare Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Maçın Detayları

Maçın ilk periyodunu 23-16'lık skorla önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 48-37'lik avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdüren Beretta Famila Schio, bu periyodu 64-54 ile geçti ve maç sonucunda 83-71 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla ÇBK Mersin, organizasyondaki ilk yenilgisini almış oldu.

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