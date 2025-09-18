FIFA Dünya Sıralaması: A Milli Takım 27. Sırayı Korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın eylül ayı sıralamasında 1555 puanla 27. sıradaki yerini korudu; İspanya zirvede, Fransa ikinci, Arjantin üçüncü.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:36
FIFA Dünya Sıralaması: A Milli Takım 27. Sırayı Korudu

FIFA Dünya Sıralamasında A Milli Takım 27. Sıradaki Yerini Korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre A Milli Futbol Takımı, 1555 puanla 27. sırada yer aldı.

Zirvedeki Değişiklikler

İspanya 1875 puanla zirveye yerleşirken, Fransa 1870 puanla ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada yer alan Arjantin ise üçüncü sıraya geriledi.

Gelecek Açıklama ve İlk 10

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim1İspanya1875+12Fransa1870+13Arjantin1870-24İngiltere1820-5Portekiz1779+16Brezilya1761-17Hollanda1754-8Belçika1739-9Hırvatistan1714+110İtalya1710+1

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samet Akaydin: Kocaelispor Deplasmanından 3 Puanla Döneceğiz
2
Trendyol 1. Lig 6. Hafta Hakemleri Açıklandı
3
Türkiye 3-1 Libya: A Milli Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı
4
Sipay Bodrum FK, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Sivasspor, Vanspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
6
Muaythai Milli Takımı Atina'da Altın Madalya Hedefliyor
7
Türkiye Trampolini 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)