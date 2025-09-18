FIFA Dünya Sıralaması: A Milli Takım 27. Sırayı Korudu

FIFA Dünya Sıralamasında A Milli Takım 27. Sıradaki Yerini Korudu
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre A Milli Futbol Takımı, 1555 puanla 27. sırada yer aldı.
Zirvedeki Değişiklikler
İspanya 1875 puanla zirveye yerleşirken, Fransa 1870 puanla ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada yer alan Arjantin ise üçüncü sıraya geriledi.
Gelecek Açıklama ve İlk 10
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:
SıraTakımPuanDeğişim1İspanya1875+12Fransa1870+13Arjantin1870-24İngiltere1820-5Portekiz1779+16Brezilya1761-17Hollanda1754-8Belçika1739-9Hırvatistan1714+110İtalya1710+1