Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub'dan İsrail'e Sert Tepki

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub'dan Sert Açıklamalar

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) almış olduğu kararları eleştirerek, "Uluslararası Olimpiyat Komitesinin bu kararı gözden geçirmesini umuyoruz. İsrail'in olimpiyat oyunlarında yer alması kabul edilemez, çünkü bu ülke olimpiyatlara katılma hakkını kaybetmiştir." dedi.

Paris 2024'e Dikkat Çekti

Rajoub, açıklamalarını Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda basın mensuplarına yaparken, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına dikkat çekti.

"Dünya, bu faşist ve ırkçı işgalin sonuçlarını görmeli. Güney Afrika'da 1980'ler yaşananlarla kıyaslandığında, İsrail'in yaptıkları daha da vahimdir. İsrail'in işgali ve Filistin halkına yönelik hak ihlalleri, uluslararası barış için en büyük tehdittir." ifadelerini kullandı.

Savaşın Kurbanları ve İnsani Mesaj

Jibril Rajoub, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İsrail'e yönelik yaptırım talebini reddetmesinin, Filistinlilere bir zulüm olduğunu dile getirdi. Rajoub, "Uluslararası kurumlar, çifte standart uyguluyor. İsrail, sportif arenada yer alma hakkını kaybetmiştir." diye konuştu.

Rajoub, Gazze'de yaşanan savaşların kurbanlarının %85’inin çocuk, kadın ve yaşlı olduğunu vurguladı.

Filistinli Sporcuların Mesajı

Filistinli sporcuların Paris'te, vatandaşlarına yönelik acıların dünya kamuoyuna ileticasını sağlayacaklarını söyleyen Rajoub, "Bizler, vatanımızda direnmeye devam edeceğiz ve Filistin'in sesi olacağız." dedi.

Macron ile Görüşme ve Filistin Devleti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşmeye de değinen Rajoub, Macron'un Filistin devletini tanıması gerektiğini belirtti.

"Fransa'nın, Filistin halkına yönelik saldırılara karşı bir tutum alması önemlidir."

Büyükelçi Abou-Hassira'nın Vurgusu

Filistin'in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira ise, "Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylar bir soykırımdır ve dünya bu konuda harekete geçmelidir." dedi.

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub (sağda), Paris 2024 Olimpiyatları için geldiği Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.