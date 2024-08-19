Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fin Hakem Mohammed Al-Emara, Başakşehir-St. Patrick's Athletic Maçını Yönetecek

22 Ağustos'ta İrlanda'da oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesinde hakemler belli oldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:28
Fin Hakem Mohammed Al-Emara, Başakşehir-St. Patrick's Athletic Maçını Yönetecek

Fin Hakem, Kritik Maçta Görev Alacak

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçı, 22 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak.

Bu önemli karşılaşmada, Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Al-Emara, düdük çalacak. Müsabaka, Dublin'deki Tallaght Stadı'nda, Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

Hakem Ekibi

Al-Emara'nın yardımcılık görevini, Finn hakemler Turkka Valjakka ve Juuso Mantere üstlenecek. Ayrıca, dördüncü hakem olarak Peiman Simani yer alacak. VAR görevlerini ise Sören Storks ve Patrick Hanslbauer gerçekleştirecek.

Bu karşılaşma, Başakşehir için UEFA turnuvasındaki yolculuğunun önemli bir adımını temsil ediyor ve tüm gözler bu kritik eşleşmede olacak.

İLGİLİ HABERLER

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı