Fin Hakem Mohammed Al-Emara, Başakşehir-St. Patrick's Athletic Maçını Yönetecek

Fin Hakem, Kritik Maçta Görev Alacak

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçı, 22 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak.

Bu önemli karşılaşmada, Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Al-Emara, düdük çalacak. Müsabaka, Dublin'deki Tallaght Stadı'nda, Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

Hakem Ekibi

Al-Emara'nın yardımcılık görevini, Finn hakemler Turkka Valjakka ve Juuso Mantere üstlenecek. Ayrıca, dördüncü hakem olarak Peiman Simani yer alacak. VAR görevlerini ise Sören Storks ve Patrick Hanslbauer gerçekleştirecek.

Bu karşılaşma, Başakşehir için UEFA turnuvasındaki yolculuğunun önemli bir adımını temsil ediyor ve tüm gözler bu kritik eşleşmede olacak.