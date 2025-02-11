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Fiorentinalı Moise Kean'a Sosyal Medyada Irkçı Saldırılar

Fiorentina'nın yıldız oyuncusu Moise Kean, Inter maçının ardından sosyal medyada ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:58
Fiorentinalı Moise Kean'a Sosyal Medyada Irkçı Saldırılar

Fiorentinalı Moise Kean'a Irkçı Saldırılar

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın milli oyuncusu Moise Kean, takımının Inter ile oynadığı karşılaşmanın ardından sosyal medya platformlarında ırkçı hakaretlere hedef oldu.

Karşılaşma ve Sonrası

Serie A'nın 24. haftasında deplasmanda Inter'e 2-1 yenilen Fiorentina, mücadelede 90 dakika boyunca forma giyen siyahi oyuncu Kean, sosyal medya üzerinden maruz kaldığı ırkçı saldırılarla dikkat çekti.

"Maymun" ve "Siyahi İtalyan diye bir şey yok" gibi yorumlarla karşılaşan Kean, Instagram hesabından "2025’teyiz. Halen mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Fiorentina'dan Destek Açıklaması

Kean'in kulübü Fiorentina, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Bütün camia olarak, Milano’da Inter maçının ardından sosyal medyada ağır ırkçı saldırılara maruz kalan Moise Kean’a yakınlığımızı belirtiyoruz. Bu eylemlerin failleri yetkili makamlara bildirildi." ifadesini kullandı.

Oyuncular Arasındaki Dayanışma

Bu olayın ardından, daha önce ırkçılığa maruz kalan Napoli'nin Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus da Kean'e destek verdi ve "Senin yanındayım kardeşim." mesajını paylaştı. Ayrıca, birçok Fiorentina taraftarı ile destekleyen yorumlar da geldi.

Önceki Irkçı Saldırılar

Irkçı saldırılar, yalnızca futbol sahalarıyla sınırlı kalmıyor. İtalya'nın Rimini kentinde bu ay başında gerçekleşen genç kızlar basketbol ligi müsabakasında, tribünde bulunan bir kadın taraftar, genç siyahi oyuncuya yönelik ırkçı bir hakarette bulunmuştu.

Bu tür olayların önlenmesi için spor camiasının ve toplumsal bilincin güçlendirilmesi gerektiği bir kez daha gündeme geliyor.

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