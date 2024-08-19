FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye'nin İkinci Maçında Yenilgi

FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Zorlu Mücadelesi

Türkiye'nin 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonasındaki ikinci sınavında Çin ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleşti.

Gruplardaki Sonuçlar

B Grubu'ndaki mücadelede, Türkiye, Çin ile yaptığı karşılaşmayı 20-25, 25-22, 26-28 ve 15-25'lik setlerle 3-1 kaybetti. Önceki maçında Ekvador’u 3-0 yenerek grup aşamasına iyi bir giriş yapan Türkiye, bu mağlubiyetle birlikte zorlu bir süreçten geçti.

Gelecek Maçlar

Milliler, grubun diğer takımlarından Ekvador ve Tayland ile de karşı karşıya gelecek. Türkiye, bugün grubundaki üçüncü maçında Tayland ile mücadele edecek ve galibiyet arayışını sürdürecek.