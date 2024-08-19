Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye'nin İkinci Maçında Yenilgi

Türkiye, FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Çin'e 3-1 yenildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:09
FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye'nin İkinci Maçında Yenilgi

FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Zorlu Mücadelesi

Türkiye'nin 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonasındaki ikinci sınavında Çin ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleşti.

Gruplardaki Sonuçlar

B Grubu'ndaki mücadelede, Türkiye, Çin ile yaptığı karşılaşmayı 20-25, 25-22, 26-28 ve 15-25'lik setlerle 3-1 kaybetti. Önceki maçında Ekvador’u 3-0 yenerek grup aşamasına iyi bir giriş yapan Türkiye, bu mağlubiyetle birlikte zorlu bir süreçten geçti.

Gelecek Maçlar

Milliler, grubun diğer takımlarından Ekvador ve Tayland ile de karşı karşıya gelecek. Türkiye, bugün grubundaki üçüncü maçında Tayland ile mücadele edecek ve galibiyet arayışını sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı