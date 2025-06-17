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FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin İstanbul Basın Toplantısı Gerçekleşti

FIVB Kadınlar Milletler Ligi basın toplantısında A Milli Kadın Voleybol Takımı teknik ekibi ve oyuncuları önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 10:30
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin İstanbul Basın Toplantısı Gerçekleşti

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin İstanbul Basın Toplantısı Gerçekleşti

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 2. hafta müsabakaları öncesi basın toplantısı yapıldı. Toplantıya, Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve oyuncuları Simge Aköz, Güney Kore'den Dahyeon Lee, Kanada'dan Jazmine White, Belçika'dan Britt Herbots, Brezilya'dan Gabriela Guimaraes, Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte katıldı.

Daniele Santarelli'den Açıklamalar

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Bu büyük organizasyonda oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul'da kendi taraftarlarımızın önünde oynamak önemli ama bu, işimizi de zorlaştırıyor. Hem oyunun kendisini zafere götürmek hem de seyircimizi memnun etmek istiyoruz." dedi.

Genç Oyunculara Fırsat

Deneyimli çalıştırıcı, turnuvanın genç oyunculara şans tanımak açısından büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Rekabetçi gücü en üst seviyede takımlardan biriyiz. İtalya, çok ciddi bir rakip ve sıralamada ilk sırada diyebiliriz. Ancak gerekli çabamızla başarı elde edeceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Beklentiler

Güney Koreli oyuncu Dahyeon Lee, takımdaki yeniliklere yönelik açıklama yaparak, "Servis konusunda yeni oyuncuları entegre etme çabalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı. Kanada'dan Jazmine White ise zor mücadeleler için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Belçika'dan Britt Herbots, Türkiye'deki büyük organizasyonlarda yer aldıklarını hatırlatarak, taraftarların motivasyonlarına vurgu yaptı: "Burada büyük arenalarda maçlar oynadık, bu da mental olarak ekstra bir güç sağlıyor. Atmosfere hazırız."

İstanbul'a Dönüş ve Beklentiler

Milli oyuncu Simge Aköz, ilk haftada genç kadro ile yakaladıkları başarıyı sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti: "Biletler tükendi, heyecanlıyız. İstanbul'da seyirci karşısına çıkmak oldukça heyecan verici. En iyi performansımızı göstermek istiyoruz."

Brezilyalı Gabriela Guimaraes, takımla birlikte en güçlü hal ile maça çıkmak istediklerini belirtirken, Niverka Marte ise kadronun yorulduğunu ama çaba göstermeye devam ettiklerini ifade etti.

Katılımcıların yaptığı bu açıklamalar, VNL’nin heyecan dolu geçtiğinin ve milli takımımızın turnuvada güçlü bir performans sergilemek için hazır olduğunun altını çizdi.

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da oynanacak 2. hafta müsabakaları öncesi...

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da oynanacak 2. hafta müsabakaları öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Güney Kore'den Dahyeon Lee (sağda), Kanada'dan Jazmine White (sağ 2), Belçika'dan Britt Herbots (sağ 3), Brezilya'dan Gabriela Guimaraes (sol 2), Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte (solda) ve Türkiye'den Daniele Santarelli (ortada) ile Simge Aköz (sol 3) katıldı.

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da oynanacak 2. hafta müsabakaları öncesi...

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da oynanacak 2. hafta müsabakaları öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Güney Kore'den Dahyeon Lee (sağda), Kanada'dan Jazmine White (sağ 2), Belçika'dan Britt Herbots (sağ 3), Brezilya'dan Gabriela Guimaraes (sol 2), Dominik Cumhuriyeti'nden Niverka Marte (solda) ve Türkiye'den Daniele Santarelli (ortada) ile Simge Aköz (sol 3) katıldı.

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