DOLAR
39,83 -0,18%
EURO
46,61 0,26%
ALTIN
4.264,06 -0,15%
BITCOIN
4.259.476,12 0,75%

FIVB Milletler Ligi: Türkiye, Ukrayna'ya 3-0 Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Ukrayna'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 23:16
FIVB Milletler Ligi: Türkiye, Ukrayna'ya 3-0 Yenildi

FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Türkiye Üzerinde Kara Bulutlar

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki önemli karşılaşmasında Ukrayna ile karşılaştı. Millilerin, bu maçta sahadan 3-0 mağlup ayrılması, voleybolseverlere üzüntü yaşattı.

Maçın Detayları

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde gerçekleştirilen bu mücadelede, milli takımımız setleri 11-25, 22-25 ve 21-25 skorlarıyla kaybetti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli takımlardan sorumlu asbaşkan Semih Oktay da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Müsabakalardaki Performans

İlk hafta mücadelesiyle birlikte bu turnuvada toplam 6 maça çıkan milli takım, 5 mağlubiyet yaşamış oldu. Bu sonuç, Türkiye'nin turnuvada ciddi bir performans sıkıntısı yaşadığını gösteriyor.

Gelecek Maç

Türkiye, 2. haftadaki üçüncü maçını 28 Haziran Cumartesi günü ev sahibi Bulgaristan ile oynayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, bu maçta nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ülke TV 9. Spor ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Heyecanı Başladı
3
Savate Combat Milli Takımı, Dünya Şampiyonası İçin Çankırı'da Kampta
4
A Milli Takım, ABD Yolculuğuna Çıktı
5
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta Başladı
6
Tibor Del Grosso, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İlk Zaferini Elde Etti
7
Gaziantep FK'nin Avrupa Hedefi: Kaleci Mustafa Burak Bozan Açıklamada Bulundu

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?