FIVB Milletler Ligi: Türkiye, Ukrayna'ya 3-0 Yenildi

FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Türkiye Üzerinde Kara Bulutlar

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki önemli karşılaşmasında Ukrayna ile karşılaştı. Millilerin, bu maçta sahadan 3-0 mağlup ayrılması, voleybolseverlere üzüntü yaşattı.

Maçın Detayları

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde gerçekleştirilen bu mücadelede, milli takımımız setleri 11-25, 22-25 ve 21-25 skorlarıyla kaybetti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli takımlardan sorumlu asbaşkan Semih Oktay da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Müsabakalardaki Performans

İlk hafta mücadelesiyle birlikte bu turnuvada toplam 6 maça çıkan milli takım, 5 mağlubiyet yaşamış oldu. Bu sonuç, Türkiye'nin turnuvada ciddi bir performans sıkıntısı yaşadığını gösteriyor.

Gelecek Maç

Türkiye, 2. haftadaki üçüncü maçını 28 Haziran Cumartesi günü ev sahibi Bulgaristan ile oynayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, bu maçta nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi.