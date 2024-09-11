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FOMGET'in Genç Kadın Futbolcuları Aile Desteğinin Gücünü Vurguladı

FOMGET'in genç futbolcuları Merve Nur ve Şehriban, aile desteğiyle başarılı bir kariyer inşa ettiklerini anlattı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:25
FOMGET'in Genç Kadın Futbolcuları Aile Desteğinin Gücünü Vurguladı

FOMGET'in Genç Kadın Futbolcularından Aile Desteği Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in genç kadın futbolcuları, ailelerinin sağladığı destekle futbol kariyerinde önemli mesafeler katettiklerini ifade ettiler.

Merve Nur Taşucu: "Ailem Her Zaman Yanımda"

FOMGET'in genç futbolcusu Merve Nur Taşucu, 16 yaşında ve altyapıdan A takıma yükselen bir yetenek. Merve, "8 yıldır futbol oynuyorum ve ailem en büyük destekçim. Maçlarımı kaçırmadan izliyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor," diyerek ailesinin önemini vurguladı. Ayrıca, bu sene şampiyon olmanın hayalini kurduğunu belirtti.

Şehriban Dülek: "Önyargıları Kıra Kıra Geldik"

Futbola 13 yıl önce başlayan Şehriban Dülek, buralara gelmenin kolay olmadığını söyledi. "Futbol oynaması zor olması gerektiği fikrini yıkmak için çok mücadele verdik," diyen Şehriban, kadın futbolunda artan ilgiye de dikkat çekti. Ailesinin desteği olmadan bu başarıya ulaşamayacağını ifade etti.

Hedefler ve Hayaller

Her iki futbolcu da, kendi mücadelesi ve hedefleri doğrultusunda FOMGET ile büyük başarılara imza atmayı planlıyor. Merve Nur, Şampiyonlar Ligi'nde oynama arzusu olduğunun altını çizerken, Şehriban ise A Milli formayı giyme hayaliyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

FOMGET'in genç kadın futbolcuları, aile desteğinin ve azmin önemini vurgularken, futbolseverleri de başarılarını takip etmeye davet ettiler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda)...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda) ile Şehriban Dülek (sağda), ailelerinin desteğiyle futbola başladıklarını ve artık hayal ettikleri takımda şampiyonluk için oynadıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda)...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda) ile Şehriban Dülek (sağda), ailelerinin desteğiyle futbola başladıklarını ve artık hayal ettikleri takımda şampiyonluk için oynadıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda)...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda) ile Şehriban Dülek (sağda), ailelerinin desteğiyle futbola başladıklarını ve artık hayal ettikleri takımda şampiyonluk için oynadıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda)...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda) ile Şehriban Dülek (sağda), ailelerinin desteğiyle futbola başladıklarını ve artık hayal ettikleri takımda şampiyonluk için oynadıklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda)...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in genç kadın futbolcularından Merve Nur Taşucu (solda) ile Şehriban Dülek (sağda), ailelerinin desteğiyle futbola başladıklarını ve artık hayal ettikleri takımda şampiyonluk için oynadıklarını belirtti.

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