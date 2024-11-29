Formula 1'de Sıradaki Durak: Katar Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dolu sezon, 23. yarışı olan Katar Grand Prix'si ile devam ediyor. 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilecek olan bu nefes kesici yarış, 57 tur üzerinden koşulacak.

Yarış Programı

Katar Grand Prix'sinin takvimine göre, sprint turu yarın TSİ 17.00'de, sıralama turları ise TSİ 21.00'de yapılacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Şampiyonluk Yarışı

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinde beşinci olarak, ardı ardına 4. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bu sezon tamamlanmadan önce, 8 yarışı önde bitiren Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde önemli bir avantaj elde etti.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sırayı şu şekilde sıralayabiliriz:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 403

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 340

3. Charles Leclerc (Monako): 319

4. Oscar Piastri (Avustralya): 268

5. Carlos Sainz (İspanya): 259

Takımlar

1. McLaren: 608

2. Ferrari: 584

3. Red Bull: 555

4. Mercedes: 425

5. Aston Martin: 86

Motorsporu tutkunları için büyük bir heyecanla beklenen yarış öncesi, tüm gözler Katar'da gerçekleştirilecek bu önemli etkinlikte olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.