DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,71 -0,21%
ALTIN
2.967,93 -1,14%
BITCOIN
3.324.765,06 -1,04%

Formula 1'de Sıradaki Durak: Katar Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Katar Grand Prix'si ile devam ediyor. Yarış 1 Aralık'ta Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:39
Formula 1'de Sıradaki Durak: Katar Grand Prix

Formula 1'de Sıradaki Durak: Katar Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dolu sezon, 23. yarışı olan Katar Grand Prix'si ile devam ediyor. 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilecek olan bu nefes kesici yarış, 57 tur üzerinden koşulacak.

Yarış Programı

Katar Grand Prix'sinin takvimine göre, sprint turu yarın TSİ 17.00'de, sıralama turları ise TSİ 21.00'de yapılacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Şampiyonluk Yarışı

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinde beşinci olarak, ardı ardına 4. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bu sezon tamamlanmadan önce, 8 yarışı önde bitiren Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde önemli bir avantaj elde etti.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sırayı şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Pilotlar
    1. Max Verstappen (Hollanda): 403
    2. Lando Norris (Büyük Britanya): 340
    3. Charles Leclerc (Monako): 319
    4. Oscar Piastri (Avustralya): 268
    5. Carlos Sainz (İspanya): 259
  • Takımlar
    1. McLaren: 608
    2. Ferrari: 584
    3. Red Bull: 555
    4. Mercedes: 425
    5. Aston Martin: 86

Motorsporu tutkunları için büyük bir heyecanla beklenen yarış öncesi, tüm gözler Katar'da gerçekleştirilecek bu önemli etkinlikte olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Olimpik Hazırlık Merkezi'nden 254 Madalya Müjdesi!
2
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Paralimpik Hedefler İçin Altyapıya Yöneliyor
3
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca Transferinde İddialar Gerçeği Yansıtmıyor
4
Milli Okçu Mete Gazoz, Antalya'da Gençlerle Buluştu
5
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: 'Fenerbahçe'den Puan Almak istiyoruz!'
6
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçında Kadro Değişiklikleriyle Dikkat Çekti
7
Sivasspor'dan Kombine Biletlerde Büyük İndirim

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor