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Formula 1 Heyecanı Singapur'da Devam Ediyor

Bu hafta sonu Singapur'da düzenlenecek Grand Prix, sezonun 18. yarışını oluşturuyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:14
Formula 1 Heyecanı Singapur'da Devam Ediyor

Formula 1'de Sıradaki Durak: Singapur Grand Prix'si

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 18. etabı olan Singapur Grand Prix'si ile devam ediyor. 24 Eylül 2023 tarihinde, Singapur'un iconic Marina Bay Caddesi Pisti'nde gerçekleştirilecek bu yarış, 4,94 kilometrelik bir parkurda 62 tur üzerinden düzenlenecek.

Yarış Zamanlaması

Sıralama turları, 22 Eylül Cuma günü saat 16:00'da başlayacak, yarış ise 24 Eylül Pazar günü saat 15:00'te start alacak. Bu sürede pilotlar için şampiyonluk mücadelesi ise her zamankinden daha da rekabetçi bir hal alıyor.

Podyum Performansları

Bu sezon boyunca düzenlenen yarışlarda, Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer kez, George Russell ve Carlos Sainz ise birer kez podyumun zirvesine çıkmayı başardılar.

Puan Durumu

Pilotlar ve takımlar klasmanında ilk beş sırada ise şu şekilde bir görünüm sergileniyor:

  • Pilotlar:
    • 1. Max Verstappen (Hollanda): 313
    • 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254
    • 3. Charles Leclerc (Monako): 235
    • 4. Oscar Piastri (Avustralya): 222
    • 5. Carlos Sainz (İspanya): 184
  • Takımlar:
    • 1. McLaren: 476
    • 2. Red Bull: 456
    • 3. Ferrari: 425
    • 4. Mercedes: 309
    • 5. Aston Martin: 82

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Singapur Grand Prix'sinde yaşanacakları heyecanla bekliyoruz!

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