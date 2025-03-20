Formula 1'in Efsane İsimlerinden Eddie Jordan Hayatını Kaybetti

Eddie Jordan, Formula 1 tarihine damga vuran efsanevi pilot Michael Schumacher'in ilk yarışına çıkan takım sahibi olarak biliniyordu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:00
Formula 1'in Efsane İsimlerinden Eddie Jordan Hayatını Kaybetti

Formula 1'in unutulmaz isimlerinden Eddie Jordan, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Jordan ailesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir prostat kanseriyle mücadele eden Eddie Jordan, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde hayata veda etti.

İrlandalı girişimci, 1991 yılında kendi adını taşıyan Formula 1 takımını kurarak motorsporları dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Jordan takımı, yüksek bütçeli büyük takımlarla giriştiği mücadelesinde 15 yılda 4 yarış zaferi elde etmeyi başardı.

Eddie Jordan, unutulmaz anların mimarlarından biri olarak, efsane Alman pilot Michael Schumacher'in Formula 1'deki ilk yarışına çıkmasını sağladı. Schumacher'in yanı sıra, geçmişte Jordan'da yarışan diğer önemli pilotlar arasında Damon Hill, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher ve Eddie Irvine bulunuyor.

Mali sorunlar nedeniyle 2005 yılında takımı satışa çıkaran Eddie Jordan, yıllar içinde mülkiyet ve isim değişikliklerinin ardından Jordan takımının bugün altında Aston Martin adıyla Formula 1'deki mücadelesine devam ettiğini görmekteydi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Futbol Takımından Macaristan'a Farklı Zafer: 3-1
2
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi Normal Sezon Tamamlandı: Fenerbahçe Medicana Açık Ara Önde
3
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-off'ta Macaristan'ı 3-1 Yendi
4
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 Yenerek Ligi Sıralamada Güçlendiriyor
5
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR: DEĞİŞİKLİKLER VE TARAFTAR ATMOSFERİ
6
Halkbank, AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final'e Yükseldi
7
Formula 1'in Efsane İsimlerinden Eddie Jordan Hayatını Kaybetti

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!