Formula 1'in Efsane İsimlerinden Eddie Jordan Hayatını Kaybetti

Formula 1'in unutulmaz isimlerinden Eddie Jordan, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Jordan ailesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir prostat kanseriyle mücadele eden Eddie Jordan, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde hayata veda etti.

İrlandalı girişimci, 1991 yılında kendi adını taşıyan Formula 1 takımını kurarak motorsporları dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Jordan takımı, yüksek bütçeli büyük takımlarla giriştiği mücadelesinde 15 yılda 4 yarış zaferi elde etmeyi başardı.

Eddie Jordan, unutulmaz anların mimarlarından biri olarak, efsane Alman pilot Michael Schumacher'in Formula 1'deki ilk yarışına çıkmasını sağladı. Schumacher'in yanı sıra, geçmişte Jordan'da yarışan diğer önemli pilotlar arasında Damon Hill, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher ve Eddie Irvine bulunuyor.

Mali sorunlar nedeniyle 2005 yılında takımı satışa çıkaran Eddie Jordan, yıllar içinde mülkiyet ve isim değişikliklerinin ardından Jordan takımının bugün altında Aston Martin adıyla Formula 1'deki mücadelesine devam ettiğini görmekteydi.