DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,03%
ALTIN
2.944,31 -0,24%
BITCOIN
3.304.490,72 0,85%

Frank Lampard, Coventry City'nin Yeni Teknik Direktörü

Coventry City, Frank Lampard ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Lampard, 30 Kasım'da ilk maçına çıkacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:44
Frank Lampard, Coventry City'nin Yeni Teknik Direktörü

Coventry City, Frank Lampard ile Anlaştı

İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City, eski futbolcu ve deneyimli teknik adam Frank Lampard'ı yeni teknik direktör olarak göreve getirdi. 46 yaşındaki İngiliz teknik adam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İlk Maç 30 Kasım'da

Coventry City'den yapılan resmi açıklamada, "Frank Lampard'ın kulübümüzün yeni teknik direktörü olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." denildi. Lampard, Cardiff City'ye karşı 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta takımın başında görev alacak. Bu karşılaşma, Lampard'ın teknik direktörlük kariyerinde önemli bir adım olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Cengiz İçin Anma Programı Düzenlendi
2
Macaristan'da Türk Paletli Yüzücülerden 3 Madalya
3
Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
4
Şahin Kardeşler, Koruncuk Vakfı'nın İyilik Elçileri Oldu
5
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul: Ertuğrul Doğan Tek Aday
6
Görkem Öcal, Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Son 16'da Elendi
7
Gaziantep Basketbol, Alt Sıralardan Uzaklaşmak İçin Bekliyor

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı