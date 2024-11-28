Frank Lampard, Coventry City'nin Yeni Teknik Direktörü

Coventry City, Frank Lampard ile Anlaştı

İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City, eski futbolcu ve deneyimli teknik adam Frank Lampard'ı yeni teknik direktör olarak göreve getirdi. 46 yaşındaki İngiliz teknik adam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İlk Maç 30 Kasım'da

Coventry City'den yapılan resmi açıklamada, "Frank Lampard'ın kulübümüzün yeni teknik direktörü olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." denildi. Lampard, Cardiff City'ye karşı 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçta takımın başında görev alacak. Bu karşılaşma, Lampard'ın teknik direktörlük kariyerinde önemli bir adım olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.