Fransız basınından sızdı: Mustafa Muhammed Galatasaray'a geri dönüyor

Sarı kırmızılı taraftarın yüzünü güldürecek gelişme! Mustafa Muhammed'in geri dönüşü garantilendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA MUHAMMED GERİ DÖNÜYOR

Sezon başında sarı kırmızılı takım Nantes takımına Mustafa Muhammed'i 5.75 milyon Euro'ya satmıştı. İddialara göre Muhammed sezon bittikten sonra 10 milyon Euro üstünde bir bedel talep edilerek transfer edilecek.





Yine iddialara göre Mustafa Muhammed'in tekrar Türkiye'ye ve sarı kırmızılı takıma dönmek istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı takım Mustafa Muhammed'i Mauro Icardi'nin yeteneği olarak değerlendirecek.