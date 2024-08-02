Fulham, Arsenal'dan Emile Smith Rowe'u Transfer Etti

Fulham ve Emile Smith Rowe İşbirliği

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, Arsenal'ın orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe'u transfer etti. Fulham Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu.

Transfer Detayları

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Fulham bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 34 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Emile Smith Rowe'un Kariyeri

Arsenal altyapısından yetişen Smith Rowe, kariyerinde daha önce RB Leipzig ve Huddersfield Town takımlarında kiralık olarak görev almıştı. 2018 yılında profesyonel futbol hayatına başlayan Smith Rowe, Arsenal forması ile toplamda 115 maçta sahaya çıktı ve 18 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.

Milli Takım Başarıları

Emile Smith Rowe, İngiltere Milli Takımı formasını ise 3 kez giymiş olup, bu maçlarda bir gol kaydetmiştir.