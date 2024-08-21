Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Furkan Cebeci Dünya Şampiyonluğu için Hazırlanıyor

Milli wushucu Furkan Cebeci, Brunei'deki Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:25
Furkan Cebeci Dünya Şampiyonluğu için Hazırlanıyor

Milli Wushucu Furkan Cebeci, Dünya Şampiyonluğuna Odaklandı

Kariyerinde 6 Türkiye, 3 Balkan ve 1 Avrupa şampiyonluğu kazanan Furkan Cebeci, Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Brunei'de Altın Madalya İçin Mücadele

22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında, genç milli wushu takımı ile birlikte hazırlıklarını sürdüren Furkan Cebeci, Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde yoğun bir antrenman sürecinde bulunuyor.

Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Wushu kariyerine ilkokul ikinci sınıfta başlayan Furkan, "Kendime bir hedef koydum. Bu yıl koleksiyonuma dünya şampiyonluğunu eklemeyi umuyorum." diyerek hedeflerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan birincilikle döndüğünü hatırlatan başarılı sporcu, şampiyonluğa olan kararlılığını vurguladı.

Azim ve Motivasyon

Furkan, wushu sporunun zorluğuna dikkat çekerek, "Birçok spor dalı wushuda bir araya geliyor. Mevcut kamp imkanlarımız oldukça iyi ve antrenmanlarımız verimli geçiyor. Federasyon Başkanımıza ve antrenörüm Emrah Şahanoğlu'na teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı’mızı okutmak. Biz yalnızca şampiyonluğa odaklandık, ikincilik ya da üçüncülük düşünmüyoruz." ifade etti.

Takım Ruhu ve Destek

Milli takım kampında yer alan Türkiye şampiyonları ile birlikte çalışmanın büyük avantaj sağladığını kaydeden Furkan, takım olarak çok iyi durumda olduklarını belirtti. "İnşallah ülkemize altın madalya kazandırmayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı