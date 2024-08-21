Furkan Cebeci Dünya Şampiyonluğu için Hazırlanıyor

Milli Wushucu Furkan Cebeci, Dünya Şampiyonluğuna Odaklandı

Kariyerinde 6 Türkiye, 3 Balkan ve 1 Avrupa şampiyonluğu kazanan Furkan Cebeci, Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Brunei'de Altın Madalya İçin Mücadele

22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında, genç milli wushu takımı ile birlikte hazırlıklarını sürdüren Furkan Cebeci, Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde yoğun bir antrenman sürecinde bulunuyor.

Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Wushu kariyerine ilkokul ikinci sınıfta başlayan Furkan, "Kendime bir hedef koydum. Bu yıl koleksiyonuma dünya şampiyonluğunu eklemeyi umuyorum." diyerek hedeflerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan birincilikle döndüğünü hatırlatan başarılı sporcu, şampiyonluğa olan kararlılığını vurguladı.

Azim ve Motivasyon

Furkan, wushu sporunun zorluğuna dikkat çekerek, "Birçok spor dalı wushuda bir araya geliyor. Mevcut kamp imkanlarımız oldukça iyi ve antrenmanlarımız verimli geçiyor. Federasyon Başkanımıza ve antrenörüm Emrah Şahanoğlu'na teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı’mızı okutmak. Biz yalnızca şampiyonluğa odaklandık, ikincilik ya da üçüncülük düşünmüyoruz." ifade etti.

Takım Ruhu ve Destek

Milli takım kampında yer alan Türkiye şampiyonları ile birlikte çalışmanın büyük avantaj sağladığını kaydeden Furkan, takım olarak çok iyi durumda olduklarını belirtti. "İnşallah ülkemize altın madalya kazandırmayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.