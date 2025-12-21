Furkan Köseoğlu: Manisa Maçını Kazanıp Devreyi Güzel Bitirmek İstiyoruz

Maç Özeti

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında, konuk ettiği Çorum FK, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Teknik Sorumlu'nun Değerlendirmesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlu Furkan Köseoğlu, karşılaşma sonrası üzgün olduklarını belirtti ve gelecek haftaki Manisa maçına odaklanacaklarını söyledi.

Köseoğlu maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Üzgünüz, mağlup olduk. 1 hafta çalışmamızın karşılığını alamadık. 5-3-2 dizilimiyle başladık, geçiş oyunu oynayacaktık. Ama ileride oyuncularımızı, kaptığımız toplarla buluşturamadık. İlk yarının son 15 dakikası format değişikliğine döndük, orada oyun dengelendi. İkinci yarıya da bir oyuncu değişikliğiyle başladık, 4-1-4-1’e döndük. Oyun dengeli gidiyordu. İlk golü de duran toptan yedik, ilk yarı da bir kaç tane Çorum FK’nin tehlikeli atağı vardı. Oyun dengeli giderken, korner atarken sezon başından beri yapamadığımız geri dönüş ten bir gol yedik. Üzgünüz, önümüzdeki hafta devrenin son haftası. Yarından itibaren Manisa maçına hazırlanıp o maçı kazanıp güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta yönetim kurulu seçimimiz var. Bize edilen emaneti cuma günkü maçtan sonra teslim edip önümüze bakacağız"

Önemli not: Sakaryaspor, kısa süre içinde Manisa karşılaşmasına hazırlanarak devreyi galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

