Futbol Camiası Mehmet Salih Dereli İçin Taziye Mesajları Yayınladı

Türk futbol dünyası, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefatı dolayısıyla büyük bir üzüntü içerisindedir. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dereli'nin ölüm haberi sonrası bir başsağlığı mesajı yayımlamıştır.

TFF ve Kulüplerden Taziye Mesajları

TFF, resmi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

Ayrıca, Galatasaray Kulübü de sosyal medya üzerinden duyuruda bulunarak, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Fenerbahçe Spor Kulübüne başsağlığı dileriz." dedi.

Beşiktaş Kulübü de benzer bir paylaşımda bulunarak, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Diğer Kulüplerden Taziye Dilekleri

Bunun yanı sıra, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor gibi diğer Süper Lig kulüpleri de Mehmet Salih Dereli için başsağlığı mesajları yayımladı.