Futbol Efsanesi Maradona, Ölümünün 4. Yıldönümünde Anılıyor

Maradona’nın Anılması

Geçirdiği kalp krizi sonrası 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, vefatının dördüncü yılında büyük bir saygıyla anılıyor. Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla elde ettiği 9 şampiyonluk ve 1986 Dünya Kupası zaferi, onu futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri haline getirdi.

Çocukluk Yılları ve Kariyer Başlangıcı

30 Ekim 1960 tarihinde Buenos Aires'te dünyaya gelen Maradona, fabrikada çalışan bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğuydu. Yeteneği, 8 yaşında keşfedildi ve mahalle takımı Estrella Roja'da oynamaya başladı. Argentinos Juniors altyapısında 16 yaşında profesyonel sözleşme imzalarken, 1981'de Boca Juniors'ta yaşadığı şampiyonluk, kariyerindeki dönüm noktalarından biri oldu.

Avrupa’da Yükselişi

Maradona, 1982-1984 yıllarında Barcelona formasıyla 58 maça çıkıp 38 gol kaydetti ve Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve La Liga şampiyonlukları yaşamıştı. 1984'te Napoli'ye transfer olarak burada 259 maçta 115 gol atarak kulübü büyük başarılarla buluşturdu. Napoli, Maradona sayesinde ligde güçlü bir kadro haline geldi ve 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferlerini elde etti.

Dünya Kupası İle Efsaneleşmesi

Maradona, 1986 Dünya Kupası’nda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı attığı elle gol ve ardından 60 metre sürerek attığı gol, futbol tarihine geçerek “yüzyılın golü” seçildi. Sonuç olarak, Arjantin, 1986 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Skandallar ve Zorlu Yıllar

Maradona'nın kariyeri boyunca çalkantılar eksik olmadı. 1990 Dünya Kupası’ndaki başarılarının ardından uyuşturucu bağımlılığı onun kariyerine gölge düşürdü. 1991'deki cezası ve 1994 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi, futbol hayatındaki zor dönemler arasında yer aldı.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Futbolculuk kariyerinin ardından başladığı teknik direktörlük dönemi, beklenen başarıyı sağlayamadı. 2008'de Arjantin Milli Takımı'nın başına geçen Maradona, 2010 Dünya Kupası’ndaki başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verildi.

Onsuz İlk Dünya Kupası

Maradona'nın yokluğunda düzenlenen 2022 Dünya Kupası, Arjantin için öneri dolu oldu. Katar’daki finalde Fransa’yı penaltı atışlarıyla yenerek 3. kez kupayı kazandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.