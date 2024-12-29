Futbol Efsanesi Pele, Vefatının İkinci Yılında Anılıyor

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybettiği günden iki yıl sonra, ardında bıraktığı önemli kariyerle anılıyor. 29 Aralık 2022'de kolon kanseri nedeniyle hayata veda eden Pele, sporseverler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

3 Dünya Kupası ve Unutulmaz Başarılar

Pele, Brezilya Milli Takımı’nın formasıyla üç kez Dünya Kupası hayatını yaşarken, eşsiz kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol tarihine adını yazdırdı. Kariyerine Santos formasıyla 1000’in üzerinde golle damga vuran efsanevi oyuncunun heykeli, futbolun kalbinin attığı Maracana Stadyumu’nun önüne dikildi.

Yoksulluktan Efsaneliğe

Tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, 23 Ekim 1940 tarihinde Brezilya'nın Tres Coraçoes şehrinde yoksul bir ailede dünyaya geldi. Futbolcu babası Dondinho ve annesi Celeste Arantes, onun futbol tutkusunu besleyen isimler oldu. Arkadaşları tarafından Pele lakabıyla anılmaya başlanan efsanevi isim, bu süreçte pek çok zorlukla mücadele ederek yeşil sahalara ilk adımını attı.

Santos Yılları ve Gol Krallığı

Pele, kariyerinde 1956 yılında Santos Kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayarak, burada 19 yıl boyunca sayısız başarı elde etti. Henüz 16 yaşındayken katıldığı ilk sezonunda gol krallığına ulaşan Pele, körfez kulüplerinin transfer tekliflerine rağmen kendi ülkesinin hükümetinin ona olan desteğiyle Santos'tan ayrılmadı.

Milli Takım Başarıları

1957'de Brezilya Milli Takımı'nda forma giymeye başlayan Pele, 16 yaşında Arjantin maçında attığı golle tarihe geçti. Üç Dünya Kupası kazanan futbolcu, bu organizasyonda en fazla kupa kaldıran isim olarak da dikkat çekmektedir. 1957-1971 yılları arasında Milli Takım formasıyla 92 maça çıkan Pele, 77 golle büyük bir başarıya imza attı.

ABD'de Futbola Veda

Pele, kariyerinin son döneminde 1975-1977 yılları arasında New York Cosmos'ta oynadı. Burada geçirdiği son sezonda lig şampiyonluğu yaşayarak, futbol kariyerini taçlandırdı. Futbolculuk yaşamının ardından çeşitli sosyal ve spor kuruluşlarındaki görevleriyle de adından söz ettirdi.

Kişisel Başarıları

Pele, kariyerinde pek çok ödül ve unvan kazanmış olup, bin gol barajını aşan nadir futbolculardan biridir. 1279 golle Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Pele, FIFA, UNICEF ve TIME dergisi gibi kuruluşlar tarafından yüzyılın futbolcusu olarak anılmıştır.