Futbol Haftası Programı: Müsabakalara Hazırlık

Futbol Haftası Programı
Bu hafta, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 11. haftaya denk gelen müsabakalar oynanacak. Aynı zamanda, Nesine 2. Lig'de 10. hafta, Nesine 3. Lig'de 9. hafta ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 7. hafta mücadeleleri gerçekleşecek.
Süper Lig Müsabakaları
Bugün: 20:00 Gaziantep FK - Göztepe (Gaziantep)
Yarın:
- 13:30 Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
- 16:00 Bellona Kayserispor - Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)
- 19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Tüpraş)
3 Kasım Pazar:
- 13:30 TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 16:00 ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park)
4 Kasım Pazartesi: 20:00 Samsunspor - Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Trendyol 1. Lig Müsabakaları
Bugün: 20:00 Boluspor - Central Hospital Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
Yarın:
- 13:30 Ankara Keçiörengücü - Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)
- 16:00 Adanaspor - Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)
- 19:00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (Yıldız Entegre Kocaeli)
3 Kasım Pazar:
- 13:30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor (Gaziantep)
- 19:00 Alagöz Holding Iğdır FK - MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)
4 Kasım Pazartesi:
- 20:00 Gençlerbirliği - Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)
Nesine 2. Lig Müsabakaları
Beyaz Grup
3 Kasım Pazar:
- 14:00 Batman Petrolspor - Altınordu (Batman)
- 14:00 GMG Kastamonuspor - İnegölspor (Gazi)
- 14:00 Beykoz Anadoluspor - Afyonspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
- 14:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Kepezspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
Kırmızı Grup
3 Kasım Pazar:
- 13:30 Çimentaş Elazığspor - Ankara Demirspor (Elazığ Atatürk)
- 14:00 Belediye Derincespor - Serik Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
Nesine 3. Lig Müsabakaları
1. Grup
3 Kasım Pazar:
- 13:00 Anadolu Üniversitesi - Artvin Hopaspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
- 14:00 HG Hospital Kahramanmaraşspor - 23 Elazığ FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
3 Kasım Pazar:
- 13:00 Bornova Hitabspor - Beşiktaş United Payment (Bornova İlçe)
- 14:00 Trabzonspor - Fatih Vatanspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor - Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşması ertelendi.