Futbol Hazırlık Maçında Eşitlik: Beşiktaş 0 - 0 Bandırmaspor

Hazırlık Maçı Heyecanı

Beşiktaş, Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile gerçekleştirdiği hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Maç Detayları

Karşılaşma, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynandı. Beşiktaş'ın ilk 11'i; kaleci Ersin Destanoğlu, defans oyuncuları Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, orta saha oyuncuları Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan ve forvetler Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ile Ciro Immobile olarak belirlendi.

Gol Yok, Eşitlik Var

Müsabaka boyunca her iki takım da etkili ataklar geliştirse de, koul mesafesinde başarılı olamayarak karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı. Futbolseverler, her iki ekibin performansını izlemekten memnun kaldı.