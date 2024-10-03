Futbol: UEFA Avrupa Ligi Mücadelesinde Twente ve Fenerbahçe 1-1 Berabere Kaldı

Futbol: UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Twente ile Fenerbahçe buluştu

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 54. dakikasında, Twente oyuncusu Vlap'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Van Bergen, kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Livakovic, açıyı iyi kapatarak topu kornere çeldi.

71. dakikada ise Fenerbahçe, beraberlik golünü buldu. Amrabat’ın savunma arkasına attığı etkili pası iyi değerlendiren Dusan Tadic, kaleciyle yüz yüze geldiği pozisyonda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1’e getirdi.

Maçın Sonucu

Karşılaşma, iki takımın da çabalarına rağmen 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde puanını artırmış oldu.