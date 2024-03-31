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Futbolculara verilen oylar, sosyal medyada viral oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet her alanda olduğu gibi bugün seçime de yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:02
Futbolculara verilen oylar, sosyal medyada viral oldu

Futbolculara Oy Verme Trendi Seçim Gününde Hızla Yayıldı

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlar, oy kullanma sürecini tamamladıktan sonra sosyal medyada ilginç bir trend başlattı. 

Bazı vatandaşlar, oy kullanırken Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye destek verirken, diğerleri ise Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi Samuel'e oy verdiklerini paylaştı. Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve geniş bir ilgiyle karşılandı. 

seçim

seçim

Futbolseverler, siyasi tercihlerini futbol dünyasının yıldızları üzerinden ifade etme eğilimini ortaya koyarak dikkat çekti.

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