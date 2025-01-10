Futbolda 19. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 19. hafta maç programı yayınlandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:06
Futbolda 19. Hafta Maç Programı Açıklandı

Futbolseverler İçin 19. Hafta Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 19. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın maç programı şu şekilde sıralandı:

Trendyol Süper Lig

Yarın:

  • 13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
  • 16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)
  • 19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)

12 Ocak Pazar:

  • 13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
  • 16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)
  • 19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)
  • 19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Ocak Pazartesi:

  • 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

  • 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor (Pendik)

11 Ocak Cumartesi:

  • 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Iğdır Şehir)
  • 16.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

12 Ocak Pazar:

  • 13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
  • 13.30 Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 16.00 Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü (Diyarbakır)
  • 16.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
  • 19.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

13 Ocak Pazartesi:

  • 17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Çorum Şehir)
  • 20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Futbolseverler için dolu dolu geçecek bir hafta daha başlamak üzere. Takımlara başarılar dileriz!

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