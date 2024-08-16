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Futbolda Haftanın Programı: Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 2. hafta maç programı açıklandı, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:57
Futbolda Haftanın Programı: Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Karşılaşmaları

Futbolda Haftanın Programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de ikinci hafta müsabakaları başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşma programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig Maçları

Bugün:

  • 21.00 TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yarın:

  • 19.15 Bellona Kayserispor - Net Global Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
  • 21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
  • 21.45 Göztepe - Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

18 Ağustos Pazar:

  • 19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 21.45 Gaziantep FK - Samsunspor (Kalyon)
  • 21.45 Beşiktaş - Antalyaspor (Tüpraş)

19 Ağustos Pazartesi:

  • 21.00 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa (Mersin)
  • 21.00 İkas Eyüpspor - Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek.

Trendyol 1. Lig Maçları

Bugün:

  • 21.00 Pendikspor - Kocaelispor (Pendik)

Yarın:

  • 17.00 Ankara Keçiörengücü - Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
  • 19.15 Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 21.45 Manisa FK - Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazar:

  • 17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Adanaspor (Aktepe)
  • 19.15 Gençlerbirliği - Boluspor (Eryaman)
  • 19.15 Ahlatcı Çorum FK - Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)
  • 21.45 Şanlıurfaspor - Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)

19 Ağustos Pazartesi:

  • 21.00 Amed Sportif Faaliyetler - Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)

Not: Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

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