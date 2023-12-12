Futbolda olaylı gece! Halil Umut Meler'e tekme tokat saldırdı

Türk futbol arenası, karanlık bir akşama tanıklık etti! Ankaragücü Kulübü'nün lideri Faruk Koca'nın, Süper Lig'in 15. haftasında gerçekleşen Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesinin sonrasında hakem Halil Umut Meler'e karşı uyguladığı şiddet içeren saldırı, spor gündemini sarstı.

Olay, son dakika haberleri arasında beliriverdi; MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maç hakemi Halil Umut Meler'e karşı sergilediği agresif ve saldırgan tutumla hafızalara kazındı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmış olabilir, ancak maç sonrası yaşananlar, futbolseverleri adeta şok etti.

Meler'in 50. dakikada Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atması, tribünlerden büyük bir tepki alarak olayın tansiyonunu yükseltti. Çaykur Rizespor'un maçın son dakikasında kaydettiği golle bir puan alması, olayın ardında daha da büyük bir gerginlik atmosferi yarattı.





Sarı-lacivertli kulübün lideri, Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğüyle birlikte sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e karşı şiddet içeren bir saldırı gerçekleştirdi. Meler'in yere düşmesiyle sonuçlanan bu saldırı anında, güvenlik güçleri tarafından çevrildi. Bu şiddet olayının ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Faruk Koca'nın hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya karşı sert bir tepki göstererek çirkin saldırıyı kınadı. Türk futbol tarihinde nadir rastlanan bu olay, sadece spor camiasını değil, ülkenin genel gündemini de derinden etkiledi. Saldırıyla ilgili detaylar merakla beklenirken, bu tür olayların sporun ruhuna ve fair play prensiplerine zarar verdiği bir kez daha vurgulandı. Futbolseverler, yaşanan bu olayın sadece sportif rekabetin ötesinde bir sorun olduğunda birleşirken, Türk futbolunun bu çirkin olayın etkilerini uzun bir süre atlatamayacağı düşünülüyor.





Halil Umut Meler'in sağlık durumu, sağlık müdahalesinin ardından geçen sadece 10 dakika sonrasında, yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına nakledildi.

Bu esnada, MKE Ankaragücü taraftarları, kulüp başkanı Faruk Koca'ya destek amacıyla tezahürat yaparken, tribünden sahaya giren bazı taraftarlara güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.

Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü - Rizespor müsabakasının hemen ardından ambulansla staddan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çirkin saldırıyı kınamak adına sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla müsaade etmeyeceğiz." şeklinde ifadeler kullandı.





Saldırının hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, acil bir toplantı kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Az önce Riva'da toplantı yapıyorduk. Haberi alır almaz hemen Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet ettim. Levent'te toplanacağız. Hakemlere karşı olumsuz tavır sergileyenler bu geceki olayları düşünsün. Taraftarlar dikkatlice değerlendirsin. Türk futboluna utanç verici bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk sallayamaz. Hele ki bir hakeme kesinlikle yapılamaz. Gerçekten çok üzgünüm. Detayları kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

MKE Ankaragücü taraftarları, Halil Umut Meler'e yönelik saldırının hemen ardından başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahüratlar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da olayı kınamak amacıyla, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." şeklinde bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, sosyal medya hesabından, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin." şeklinde bir mesaj paylaştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaya dair yaptığı açıklamada, "Bu gece Türk futboluna utanç verici bir yumruk atıldı. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken bu işin nereye varabileceğini düşünemeyen herkes bu olayı iyice düşünsün." dedi.

Yaşanan saldırı, sporun fair play ruhuna ve kardeşlik prensiplerine zarar verirken, futbolseverler ve spor otoriteleri olayın sorumlularının bedelini ödeyeceklerini vurguladı. Türk futbolunun geleceği açısından bu çirkin olayın yarattığı izlerin uzun süre atılamayacağı, sporun özüne dönüş ve saygı değer anlayışın korunması gerekliliği bir kez daha gündeme geldi.