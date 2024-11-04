Futnet Takımı, Macaristan'da Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Türkiye'nin Futnet Takımı Dünya Şampiyonası'na Katılıyor

Futnet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Türkiye'yi temsil edecek olan takımın Macaristan'da düzenlenecek olan uluslararası turnuvaya hazırlanmakta olduğunu belirtti.

Macaristan'daki Şampiyona Detayları

Uluslararası Futnet Birliği (UNIF) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonası, 7-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’nin bu şampiyonada yer alacak olan takımında dört sporcu bulunuyor.

Son Antrenmanlar Kocaeli'nde Yapıldı

Futnet takımı, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda son antrenmanlarını tamamladı. Takım, kamp sürecinin ardından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye doğru yola çıkacak.

Hazırlıklar ve Hedefler

Mehmet Zeki Kutlu, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade ederek, bu yıl ilk kez katılacakları turnuvada single (tek), double (ikili) ve triple (üçlü) kategorilerinde mücadele edeceklerini söyledi. Takım, Irak, ABD, Mali gibi güçlü rakiplerle karşılaşacakları bu organizasyonda 21 ülke ile yarışacak.

Gelecek Hedefleri ve Sporun Gelişimi

Kutlu, gelecekte daha iyi gruplarda yer alacaklarına inandığını belirterek, takımın antrenmanlarını Kocaeli Üniversitesi'nde açılan antrenörlük ve hakemlik kursları ile desteklediklerini vurguladı.

Takımın kadrosunda Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Yusuf Öztürk, Enes Yazıcı ve eski profesyonel futbolcu Özcan Sezer bulunuyor. Kutlu, "İnşallah iyi derecelerle Macaristan'dan döneceğiz" diyerek destekleyici çalışmaların önemine dikkat çekti.

Macaristan'da Uluslararası Futnet Birliği (UNIF) tarafından 7-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek futnet (ayak tenisi) takımı, iyi bir derece elde etmek istiyor. Takım, son hazırlıklarını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yaptı.

Macaristan'da Uluslararası Futnet Birliği (UNIF) tarafından 7-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek futnet (ayak tenisi) takımı, iyi bir derece elde etmek istiyor. Takım, son hazırlıklarını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yaptı.