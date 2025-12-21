DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.784.248,23 -0,22%

Gabriel Sara, Kasımpaşa karşısında bu sezon 2. golünü attı

Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Kasımpaşa maçında 82. dakikada attığı golle bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:19
Gabriel Sara, Kasımpaşa karşısında bu sezon 2. golünü attı

Gabriel Sara, Kasımpaşa karşısında bu sezon 2. golünü attı

Maçın kilit anı ve futbolcunun performansı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk ederken sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti.

82. dakikada gelişen atakta, Yunus Akgün’ün pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara, rakibini geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 2. golünü sevinci yaşadı; Sara daha önce Göztepe karşısında fileleri havalandırmıştı.

Maça yedek başlayan Gabriel Sara, 73. dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna dahil olmuştu.

GALATASARAY’IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU GABRİEL SARA, KASIMPAŞA MAÇIYLA BU SEZON 2. GOLÜNÜ...

GALATASARAY’IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU GABRİEL SARA, KASIMPAŞA MAÇIYLA BU SEZON 2. GOLÜNÜ ATTI.

GALATASARAY’IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU GABRİEL SARA, KASIMPAŞA MAÇIYLA BU SEZON 2. GOLÜNÜ...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlyas Öztürk: İstanbulspor-Vanspor FK Mağlubiyetini Değerlendirdi
2
Galatasaray 5 Maç Sonra Kalesini Gole Kapadı
3
Galatasaray'ın İç Sahadaki Yenilmezlik Serisi 27 Maça Ulaştı
4
Galatasaray 3-0 Kasımpaşa | Trendyol Süper Lig 17. Hafta
5
Osman Zeki Korkmaz: Vanspor, İstanbulspor'u 3-1 Yendi
6
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı 42 Puanla Lider Tamamladı
7
Galatasaray - Kasımpaşa: RAMS Park’ta 34 bin 441 seyirci

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025