Gabriel Sara, Kasımpaşa karşısında bu sezon 2. golünü attı

Maçın kilit anı ve futbolcunun performansı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk ederken sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti.

82. dakikada gelişen atakta, Yunus Akgün’ün pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara, rakibini geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 2. golünü sevinci yaşadı; Sara daha önce Göztepe karşısında fileleri havalandırmıştı.

Maça yedek başlayan Gabriel Sara, 73. dakikada İlkay Gündoğan’ın yerine oyuna dahil olmuştu.

