Gael Monfils Kortlara Veda Ediyor: 2026'da Emeklilik Kararı

Eski dünya 6 numarası Gael Monfils, 39 yaşında, 2026 sezonu sonunda profesyonel tenise veda edeceğini açıkladı. 21 yıllık kariyerinde 13 ATP zaferi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:35
Açıklama

Teniste tek erkeklerde eski dünya 6 numarası, 39 yaşındaki Fransız raket Gael Monfils, gelecek sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

Monfils yaptığı açıklamada: "Bir ay önce 39. yaş günümü kutladıktan sonra, önümüzdeki yılın profesyonel tenis oyuncusu olarak son yılım olacağını paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyer ve Başarılar

21 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Monfils, 13 ATP şampiyonluğu kazandı. İlk şampiyonluğunu 2005'te Polonya'da elde eden Monfils, son şampiyonluğunu ise geçen ocak ayında Yeni Zelanda'da kazandı.

Monfils'in açıklaması, kariyerinin son sezonuna hazırlanırken tenis camiasında dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti.

