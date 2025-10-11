Galatasaray 120. Kuruluş Yılını Kutladı: Özbek 'Sadece Futbol Değiliz, Finansal Bağımsızlık Kazandık'

Galatasaray 120. Kuruluş Yılını Kutladı

Galatasaray Kulübü, 120. kuruluş yılını gerçekleştirilen etkinliklerle kutladı. Törenler, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmayla başladı; ardından Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve program Galatasaray Lisesi'nde sürdü.

Törenler ve Katılımcılar

Lisedeki törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski başkan Alp Yalman, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli branşlardaki sporcular katıldı. Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törende başkan Özbek bir konuşma yaptı.

Başkanın Mesajı

Özbek, "Burada 120 yıllık bir çınarın gölgesinde, bir okulun duvarlarından filizlenip, bir ulusun gururuna dönüşen Galatasaray Kulübünün doğum gününü kutlamak için bir aradayız. Sadece bir yıl dönümünü değil, bir dönüm noktasını da kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında futbol başarısına vurgu yapan Özbek, "Futbolda kazandığımız 25. şampiyonlukla 5. yıldızı formamıza taşıdık. Bu sadece bir sportif başarı değil, 120 yıllık bir istikrarın, çalışkanlığın ve inancın simgesidir." dedi. Ayrıca, "Galatasaray Kulübü, sadece futboldan ibaret değildir. Basketbol, voleybol, yüzme, kürek, yelken, sutopu ve daha birçok branşta onlarca kupa kazanan Galatasaray, Türk sporunun her alanında öncü olmayı sürdürmüştür." sözlerini paylaştı.

Finansal durumla ilgili olarak Özbek, "Finansal bağımsızlığı kazandığımızı gururla söylüyoruz. Göreve geldiğimizden beri sürekli söylediğimiz bir şey vardı. Galatasaray, kimseye muhtaç olmadan kendi gücüyle ayakta durmalıdır. Bu hedefe ulaştık. Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmadan çıkarak, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmuştur. Galatasaray, sermayesi en yüksek olan spor kulübüdür." şeklinde konuştu.

Özbek, ayrıca Nusaybin ziyaretine değinerek, "Dün Mardin'in Nusaybin ilçesindeydik. Orada binlerce çocuğun gözündeki Galatasaray sevgisini ve umut ışığını gördük. Bu ülkenin her köşesinde bir Galatasaray hikayesi var." dedi ve kulübü bir umut markası haline getirme hedefini yineledi.

Konuşmasında Galatasaray Lisesi'nin anı defterine dair duygularını da paylaşan Özbek, "Galatasaray Lisesi'nin bir anı defteri var. Bu defter çok kıymetli. Bu defteri Mustafa Kemal Atatürk imzaladı. Büyük devlet başkanları da mektebimizi ziyaret ettiğinde bu defteri imzalıyor. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu ve camianın, verdiğim hizmetlerden dolayı bana yazdığı bir mektup vardı. Mektubun bir örneğini bana verdiler. Çok duygusal bir an yaşadım. İnsanın hayatında önemli günler var. Benim için bugün, o önemli günlerden bir tanesi. Bu anı defterine bana hitaben bir şeyler yazılması beni memnun etti. İyiki bu mektepten mezun oldum." ifadelerini kullandı.

Anma, Ödüller ve Tören Anları

Törende kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye 78 yaşındaki Ahmet Nur Taşpınar, yaş kütüğüne 120. yıl plaketini çaktı. Ayrıca kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara madalya takdim edildi.

Galatasaray Lisesi'nin anı defterine, Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu'nun ortak önerisiyle Dursun Özbek'e hitaben yazılan teşekkür yazısının bir örneği teslim edildi ve Özbek'e takdim edildi.

Kupalar Tanıtıldı

Etkinlikler kapsamında, Galatasaray sporcularının son bir yılda kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ve kupalar tanıtıldı. Branşlara göre kazanılan kupalar tek tek gösterilerek müze yetkililerine teslim edildi ve program bu törenle sona erdi.

Galatasaray Kulübünün kuruluşunun 120. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Galatasaray Lisesi'nde program düzenlendi. Programa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de (fotoğrafta) katıldı.