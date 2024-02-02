Galatasaray 19 yaşındaki genç yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı kırmızılı takım 19 yaşındaki futbolcu Ali Turap Bülbül ile 3 yıllık sözleşme imzalarken Galatasaray'ın A takımdaki kadro üzerinde amatör sözleşme ile Ziraat Türkiye Kupası, iki Trendyol Süper Lig mücadelesi üzerine olmak üzere toplamda üç maç üzerinde forma giydi. Kulüpten resmî açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi tahmin ediliyor.



SİVAS DEPLANMASINDA İLK 11

Galatasaray'da bir maça ilk 11'de başlanırken 19 yaşındaki sağ bek Trendyol süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de bulunuyor. Ali Turap Bülbül, 89. dakikada yerini Eyüp Aydın'a bırakarak adından bahsettirdi.





OKAN BURUK'A TEŞEKKÜRLER İLETİLDİ

19 yaşındaki oyuncu, Galatasaray Teknik adamı Okan Buruk'a teşekkürlerini iletirken ilk 11'de oynattığı için şans verdiğinden ötürü teşekkür ediyorum diyerek taraftarların şüpheye düşmesiyle çok çalışıp şampiyon olmayı hedeflediğini açıkladı.

