Galatasaray 19 yaşındaki genç yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray'dan sürpriz bir imza geldi. 19 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül ile profesyonel anlaşmaya varıldı.

Galatasaray 19 yaşındaki genç yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Sarı kırmızılı takım 19 yaşındaki futbolcu Ali Turap Bülbül ile 3 yıllık sözleşme imzalarken Galatasaray'ın A takımdaki kadro üzerinde amatör sözleşme ile Ziraat Türkiye Kupası, iki Trendyol Süper Lig mücadelesi üzerine olmak üzere toplamda üç maç üzerinde forma giydi. Kulüpten resmî açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi tahmin ediliyor.

SİVAS DEPLANMASINDA İLK 11
Galatasaray'da bir maça ilk 11'de başlanırken 19 yaşındaki sağ bek Trendyol süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de bulunuyor. Ali Turap Bülbül, 89. dakikada yerini Eyüp Aydın'a bırakarak adından bahsettirdi.

ali turap bülbül
OKAN BURUK'A TEŞEKKÜRLER İLETİLDİ
19 yaşındaki oyuncu, Galatasaray Teknik adamı Okan Buruk'a teşekkürlerini iletirken ilk 11'de oynattığı için şans verdiğinden ötürü teşekkür ediyorum diyerek taraftarların şüpheye düşmesiyle çok çalışıp şampiyon olmayı hedeflediğini açıkladı.

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